Тюменские артисты подарят театралам "Обыкновенное чудо"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Посвящение даме сердца, памятка влюбленным, таинства любви: артисты Тюменского драматического театра освежили "Обыкновенное чудо". Премьерные показы спектакля по одноименной пьесе Евгения Шварца пройдут 8, 9, 10 марта, начало в 18 часов.

Накануне официальной премьеры прошла генеральная репетиция постановки для узкого круга друзей театра. Получилось и смешно, и грустно, и волшебно. Зрители эмоционально реагировали на события на сцене.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Мне захотелось поговорить с тобой о любви. Я собрал людей. Перетасовал. И все они стали жить так, чтобы ты смеялась и плакала. Вот, как я тебя люблю", – говорит Волшебник (актер Александр Тихонов) своей половинке (актриса Наталья Никулина).

Премьерный спектакль в исполнении актеров тюменской драмы не ставит цели показать принципиально новую интерпретацию. Спойлеров к постановке дать невозможно. Это все то же "Обыкновенное чудо": опытные зрители говорят, что театральная история во многом синхронизируется с советской экранизацией пьесы 1973 года. Однако "но" все же есть.

"Интерпретация артистов отличается от фильма. Пока трудно оставить полноценное мнение о спектакле. Думаю, сейчас мы видим первую версию – режиссерскую. Позже актеры входят в роль, вкладывают свою душу, постановка становится другой. Поэтому нужно смотреть его второй, третий, четвертый раз", – считает зрительница Галина Терёшина.

Вся соль постановки – в актерской игре. Именно она заставляет зрителя прятать лицо то от смеха, то от слез. Нарастание чувств влюбленных и трогательную кульминацию этой красивой истории покажут Егор Медведев (Медведь) и Евгения Казакова (Принцесса). Добавляют яркости исполнители ролей второго плана: Первый министр – Александр Кудрин, Придворная дама – Кристина Тихонова, Трактирщик – Сергей Скобелев, Министр-администратор – Николай Аузин и другие.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Добрый день. Я – король, дорогие мои. Тиран-деспот, коварен, капризен, злопамятен", – знаменитую фразу произнесет Сергей Осинцев. Горячо любящий свою дочь, но подстрекаемый дурными генами предков, Король рассмешит монологами, казнит и будет бороться за любовь, за счастье дочери. Словом, все, как сказке.

"Король – сумбурный, интересный, эмоциональный. Хочется больше волшебства, чтобы все хорошо закончилось. Ведь это сказка для девочек", – отозвалась о спектакле студентка четвертого курса Тюменского государственного института культуры Елизавета Челизова. По ее словам, до конца постановки остается неясно, закончится история хэппи-эндом или же нет...

Отдельных слов заслуживает понятность изложения пьесы. История любви и о любви ясна даже ребенку. Девятилетняя Саша Шлёнц в канун женского праздника впервые оказалась в драмтеатре. Девочка живо воспринимала игру актеров: пугалась выстрелов из револьвера, хохотала над шутками лицедеев, копировала жесты любимых героев и дублировала их. Восхищало ее и волшебство сценографии. Луны меняли цвет, надвигались на зрителя, вместо деревьев на сцене появлялись планеты, а траву застилало снежное покрывало "зимы".

"Такая красивая луна, она надвигалась прям на нас… Администратор смешной, так забавно говорит! Еще мне понравились мишки! Сначала спектакль был веселым, в конце стало грустно, но закончилось все хорошо: они превратились в медведей. Зато они счастливы!" – легко почувствовала спектакль юная театралка.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Спектакль сопровождает известная по фильму музыка, тексты героев взрослые знают наизусть, их часто цитируют. "Обыкновенное чудо" – семейный спектакль, который создан, чтобы напомнить зрителю об истине: любовь требует поступков.

Диалог Волшебника и Медведя: - Ты не любил ее... Иначе великая сила безрассудства охватила бы тебя. Кто смеет рассуждать или предсказывать, когда высокие чувства овладевают человеком? Нищие безоружные люди сбрасывают королей с престола из-за любви к ближнему, из-за любви к родине солдаты попирают смерть ногами и та бежит без оглядки, мудрецы поднимаются в небо и бросаются в самый ад из-за любви к истине! А что сделал ты из любви к девушке?.. - Я отказался от нее… - А ты знаешь, что только раз в жизни выпадает влюбленным день, когда у них все получается? Ты прозевал свое счастье.

Спектакль в трех актах дают с двумя антрактами. Премьера – 8, 9 и 10 марта в 18 часов.

Ирина Ромашкина