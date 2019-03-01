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Викуловский автоклуб отправится в малые села района

Общество, 17:49 11 марта 2019

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Коллектив Викуловского центра культуры и искусств стал обладателем автоклуба, на нем артисты побывают с концертами в 25 малых селах района.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" рассказала директор Центра культуры и досуга Викуловского района Елена Серебрякова.

"Автоклуб устроен на базе КамАЗа с выдвижной сценой, современным оборудованием. Сцена выдвигается вперед на 2,5 метра, плюс площадь кузова большегруза, баннерное полотно имеется, все закрыто от ненастья сверху и колеса закрыты снизу. В нем есть генератор, подающий электроэнергию, поэтому звуковое, световое и мультимедийное оборудование подключаются без проблем", - пояснила она.

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Презентация клуба на колесах прошла на центральной площади Викулово во время празднования Масленицы, 10 марта. Многофункциональный мобильный культурный центр даст возможность викуловчанам, живущим в 25 малых селах района и не имеющих своих стационарных учреждений культуры, быть ближе к культурной жизни района. Автоклуб позволит проводить агитационные, культурно-массовые, зрелищные мероприятия на любой, доступной для проезда территории.

"У нас есть не только передвижная бригада клубного учреждения, но и театральная студия, которую мы также планируем задействовать в работе автоклуба, - отметила Елена Серебрякова. - В марте мы сформируем график выездов и отправимся дарить свое творчество селянам. Нам с автоклубом-вездеходом теперь все дороги открыты".

Автоклуб для Викуловского района приобретен в рамках федерального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура". Стоимость КамАЗа – 5 млн 300 тыс. рублей, 1,5 млн – оборудование.

Мобильные культурные центры весной поступят также в Вагайский и Ишимский районы.

В период 2020-2024 годов автоклубами будут дополнительно оснащены не менее пяти учреждений культуры в муниципальных районах Тюменской области.

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Анжела Лебедева

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# автоклуб , артисты , Викуловский район

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