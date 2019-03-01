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Житель Ямала украл двадцать оленей

Происшествия, 08:51 12 марта 2019

89.мвд.рф | Фото: 89.мвд.рф

Подозреваемого в краже 20 оленей задержали сотрудниками отдела МВД России по Приуральскому району Ямала.

О пропаже животных пострадавший хозяин заявил еще в феврале в дежурную часть ОМВД России по Ямальскому району. Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска двух территориальных отделов задержали ранее судимого жителя п. Салемал, который, действуя умышлено из корыстных побуждений украл, а затем умертвил 20 особей одомашненных северных оленей, причинив тем самым заявителю материальный ущерб на сумму более 250 тыс. рублей, сообщает ГУ МВД России по Ямалу.

89.мвд.рф | Фото: 89.мвд.рф

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража".

89.мвд.рф | Фото: 89.мвд.рф

Задержанный дал признательные показания. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Комментарий старшего референта пресс-службы УМВД России по ЯНАО М. С. Минх.

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# кража , полиция , Приуральский район , северный олень , Ямальский район

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