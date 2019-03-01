Житель Ямала украл двадцать оленей
Подозреваемого в краже 20 оленей задержали сотрудниками отдела МВД России по Приуральскому району Ямала.
О пропаже животных пострадавший хозяин заявил еще в феврале в дежурную часть ОМВД России по Ямальскому району. Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска двух территориальных отделов задержали ранее судимого жителя п. Салемал, который, действуя умышлено из корыстных побуждений украл, а затем умертвил 20 особей одомашненных северных оленей, причинив тем самым заявителю материальный ущерб на сумму более 250 тыс. рублей, сообщает ГУ МВД России по Ямалу.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража".
Задержанный дал признательные показания. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Комментарий старшего референта пресс-службы УМВД России по ЯНАО М. С. Минх.