Школьники региона примут участие в экологическом форуме "Зеленая планета 2019"

| Фото: Дворец творчества и спорта «Пионер» | Фото: Дворец творчества и спорта «Пионер»

100 школьников из Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска, Сургута, районов юга Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО прошли в очный этап экологического форума "Зеленая планета - 2019", сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

Победители представят регион на всероссийском заочном этапе, который пройдет в апреле-мае 2019 год.

На заочный этап областного детского экологического форума "Зеленая планета 2019", проходивший с 14 января по 22 февраля, поступило около тысячи конкурсных работ. Участниками стали более 800 детей из 80 образовательных учреждений Тюменской области и соседних регионов.

Форум включает несколько номинаций: "Природа и судьбы людей", "Зеленая планета глазами детей", "Эко-объектив", "Многообразие вековых традиций", "Современность и традиция", "Природа. Культура. Экология", "Природа – бесценный дар, один на всех", "Планета "Земля".