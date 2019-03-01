  • 12 марта 201912.03.2019вторник
  • USD66,0763
    EUR74,2896
  • В Тюмени 1..3 С 6 м/с ветер южный

Школьники региона примут участие в экологическом форуме "Зеленая планета 2019"

Общество, 13:59 12 марта 2019

Дворец творчества и спорта «Пионер» | Фото: Дворец творчества и спорта «Пионер»

100 школьников из Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска, Сургута, районов юга Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО прошли в очный этап экологического форума "Зеленая планета - 2019", сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

Победители представят регион на всероссийском заочном этапе, который пройдет в апреле-мае 2019 год.

На заочный этап областного детского экологического форума "Зеленая планета 2019", проходивший с 14 января по 22 февраля, поступило около тысячи конкурсных работ. Участниками стали более 800 детей из 80 образовательных учреждений Тюменской области и соседних регионов.

Форум включает несколько номинаций: "Природа и судьбы людей", "Зеленая планета глазами детей", "Эко-объектив", "Многообразие вековых традиций", "Современность и традиция", "Природа. Культура. Экология", "Природа – бесценный дар, один на всех", "Планета "Земля".

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Дворец Пионер , конкурс , школьники , экология

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:32 12.03.2019ГИБДД: нарушителей правил стало меньше
14:21 12.03.2019Гостей "Крымской весны" ждет насыщенная интерактивная программа
14:10 12.03.2019Номинация "Наследники Петра Ершова" появилась в конкурсе "Памяти Александра Ефремова"
13:59 12.03.2019Школьники региона примут участие в экологическом форуме "Зеленая планета 2019"