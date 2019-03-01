Тюменцы решат, нужны ли им коллективные антенны при переходе на цифру

| Фото: Сергея Русанова | Фото: Сергея Русанова

Провести подробный мониторинг необходимости приема телесигнала с помощью коллективных антенн в тюменских многоквартирных домах постановили участники рабочей встречи на тему перехода на цифровое вещание, которая проходила 13 марта. Результаты этой ревизии управляющие компании обязались предоставить до 31 марта.

В мероприятии, посвященном вопросам доступности цифрового телевещания для жителей Тюменской области, приняли участие представители региональных и муниципальных органов власти, УК, операторы кабельного вещания. Модератором встречи выступил директор департамента по общественным связям и молодежной политике Павел Белявский.

Он пояснил, что в Тюменской области работа по переходу на цифровое вещание идет достаточно активно. Одна из вещей, которая будет запущена в ближайшее время, - непосредственное подключение приставок. Идет формирование команды промоутеров, которые бы не только подключали, но и обучали их использованию жителей региона, всего планируется привлечь к этому 3 тыс. 99 волонтеров.

Рассказал он и о мерах социальной поддержки, которые в связи с этим получают граждане, родившиеся по 31 декабря 1931 года включительно, ветераны Великой Отечественной войны и малоимущие. Для тех, кто не попал в зону цифрового эфирного наземного вещания, размер компенсации на приобретение и установку оборудования - до 6 тыс. рублей. Для людей, проживающих в зоне цифрового эфирного наземного вещания, - до 1,5 тыс. рублей. Эту компенсацию в Тюменской области уже получили 413 человек.

Заместитель главы Тюмени Павел Перевалов напомнил, что на первой встрече администрации города с управляющими компаниями последние взяли на себя ответственность провести оценку ситуации с работой коллективных антенн в многоквартирных домах. По итогам ревизии готовность в той или иной степени к приему нового вида телесигнала есть чуть более чем в 200 многоквартирниках. Из них практически в 150 домах УК восстановит работу таких антенн за счет расходов на текущий ремонт и без дополнительных затрат со стороны жителей.

Павел Перевалов призвал управляющие компании не медлить с этим, проводить собрания с жильцами и рассказывать им о сложившейся ситуации. В подавляющем большинстве жители Тюмени смотрят кабельное телевидение и не нуждаются в модернизации коллективных антенн, так как все равно не будут ими пользоваться, при этом есть процент людей, которым такая антенна нужна. Поручение окончательно уточнить число таких жителей поквартирно до 31 марта утвердили резолюцией.

Еще один вопрос, о котором говорили участники мероприятия, - заинтересованность части операторов кабельного вещания продавать свои услуги именно пакетами, так как им это выгоднее, чем просто подключать людей к 21 обязательному каналу. Варианты, которые были бы удобными и для потребителей, и для компаний, обстоятельно обсуждались обеими сторонами.

Директор филиала РТРС "Урало-Сибирский РЦ" Евгений Дроздинский, комментируя итоги рабочей встречи корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия", рассказал, что благодаря ей стали понятны те злободневные вопросы, которые есть в сложившейся ситуации и у УК, и у операторов к власти и к РТРС.

"До сих пор нет общего понимания того, что эта коллективная антенна нужна конкретному человеку. Число таких людей от подъезда к подъезду варьируется, те, кто не нуждается в антенне, не согласны платить за восстановление этого общедомового имущества, и возникает конфликт интересов. Мы бы хотели, чтобы управляющие компании установили антенны силами подрядных организаций, но на какие деньги? Когда с каждой квартиры - это, к примеру, по сто рублей, а когда с десяти процентов жильцов - это уже по тысяче рублей. Эту проблему мы и пытаемся решить", - пояснил он.

Евгений Дроздинский подчеркнул, что общедомовая антенна должна быть в каждом доме согласно проектам, по которым их строят. Однако есть застройщики, которые хотят сэкономить на всем, и они порой для виду ставят такую антенну, чтобы дом приняли в эксплуатацию, а на самом деле она не работает и поквартирной разводки от нее нет. Еще одна проблема: во время капитального ремонта с домов старого фонда (в основном это пятиэтажки) посносили антенны при замене плоских крыш на двускатную.

"Их надо восстанавливать, это важно, так как цифровое телевидение, помимо прямого назначения, является еще и системой оповещения о чрезвычайных ситуациях. Все эти антенны принадлежали жильцам, и они могут спросить с тех, кто их снес. Нужно, чтобы человек получил то, что ему положено по Конституции, то, что указом президента объявлено как общедоступное и обязательное", - уверен он. Евгений Дроздинский заметил, что на территории Тюменской области охват цифровым наземным вещанием - 98,7%, и это хороший показатель для России. Теперь и городские жители, и жители деревень могут смотреть одинаковое число каналов в хорошем качестве.

Заместитель руководителя управления Роскомнадзора по Тюменской области, Югре и Ямалу Евгений Дорошенко сообщил, что на юге региона работают 13 операторов кабельного телевидения, из них к сети РТРС не подключились четыре оператора с общим числом абонентом около 2 тыс. В основном это жители пригорода Тюмени и коттеджных поселков Тюменского района. Все эти четыре компании уже получили технические условия от РТРС и обязались подключиться к концу марта.

"Операторы кабельного вещания при оказании услуг связи формируют определенные пакеты. В каждый пакет входит набор каналов, как правило около 100-120, и абонент выбирает для себя тот перечень, который хочет использовать. Операторы обязаны предоставлять гражданам 21 общедоступный канал, и они это делают, а плату берут за набор других каналов. В законе говорится о том, что операторы кабельного вещания подключают абонентов к сети на возмездной основе, то есть берут плату за подключение и содержание линии. Если человек хочет смотреть только обязательные каналы, плата будет значительно ниже, чем сумма за пакет, и в договоре это должно быть определено", - отметил Евгений Дорошенко. Он пояснил, что восстановление коллективной антенны и ее содержание не относится к сфере обязанностей операторов связи, по закону это - обязанность жильцов дома.

Как подключить цифровое телевидение, можно узнать на сайте смотрицифру.рф. На любые вопросы по цифре готовы ответить по бесплатному номеру региональной горячей линии: 8-800-234-35-22.

Дарья Казакова