Популярные мифы о переходе на цифровое телевидение, которым не надо верить

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97,7% жителей Тюменской области уже готовы принимать цифровой телесигнал по данным Российской телевизионной и радиовещательной сети "Урало-Сибирский РЦ". 15 апреля в регионе будет отключено аналоговое вещание обязательных общедоступных каналов.

Однако до сих пор порой всплывают те или иные сведения о переходе на цифру, которые не соответствуют действительности. Самыми распространенными являются три мифа: о платных консультациях волонтеров, о плате за обязательные каналы и о высоких ценах на приставки и антенны.

Первый миф: консультации волонтеров платные, а за подключение антенны и приставки к телевизору волонтер берет деньги.

Нет. Вся работа волонтеров абсолютно бесплатна. Помогать в настройке приема цифрового телевидения в Тюменской области будут более 3 тыс. волонтеров. Они без дополнительной платы помогут подключить специальное оборудование (приставку, если телевизор не принимает стандарт DVB-T2 и антенну), а также объяснят, как переключать каналы.

Волонтеры не продают оборудование. Если с человека требуют деньги — значит перед ним мошенники.

Консультацию по переходу на цифровое телевидение можно получить по телефону горячей линии 8-800-234-35-22. Кроме того, по этому номеру телефона можно узнать о мерах социальной поддержки и оставить заявку на бесплатную помощь в подключении приставки.

Второй миф: за 20 каналов цифрового ТВ все равно придется платить.

"Платными эти каналы не будут в России никогда и ни при каких обстоятельствах", — об этом сообщил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин на брифинге в МИА "Россия сегодня". Тем, кто проживает вне зоны охвата цифрового вещания, необходимо подключать спутниковое оборудование, но просмотр на спутнике 20 каналов для этих граждан также будет бесплатным.

Льготным категориям жителей будут компенсированы, частично или полностью, стоимость приставки, антенны и подключения к спутниковому ТВ. На вопросы о компенсациях и подключении также ответят операторы региональной горячей линии 8-800-234-35-22.

Третий миф: все магазины в несколько раз подняли цены на антенны и приставки.

Это не так. Стоимость приставки для приема цифрового телевидения составляет в среднем от 990 рублей, дециметровой антенны — от 300 рублей. Цена оборудования в торговых сетях находится на контроле ФАС. Отметим, что Минкомсвязь, Почта России, группа компаний "М.Видео-Эльдорадо", сеть магазинов DNS подписали меморандум, призванный сдержать рост цен на приставки. На местах проводится не только мониторинг стоимости оборудования, но и его наличия в торговых сетях. По номеру телефона региональной горячей линии 8-800-234-35-22 также можно получить консультацию о том, где в регионе можно приобрести оборудование для приема цифрового телевидения.

Отметим, что большинство современных телевизоров поддерживают стандарт вещания DVB-T2, в котором транслируются бесплатные мультиплексы. Их владельцам для просмотра бесплатных цифровых каналов нужно купить только антенну дециметрового диапазона.