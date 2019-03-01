Танки Великой Отечественной войны в миниатюре увидят тюменцы
| Фото: ТМПО
Выставка "Военная техника Великой Отечественной войны в миниатюре" открылась в музее "Городская Дума", сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.
Данная выставка дополняет постоянную экспозицию музея "Тюмень-Война-Великая Победа". В ней представлены макеты легендарных образцов военной техники: танков Т-34 и ИС-2, самого массового самолета в истории штурмовика Ил-2, лучшей пушки Второй мировой войны ЗиС-3 и многое другое.
Выставка работает до 31 декабря 2019 года.
Вход свободный. Подробности по телефону 46-11-59.