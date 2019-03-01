Пятьдесят четыре врача тобольской больницы получили ключи от служебных квартир

54 врача Областной больницы №3 Тобольска получили ключи от служебных квартир 15 марта, сообщает пресс-служба городской администрации.

"Без нормального быта, без уверенности в завтрашнем дне, без благополучия семьи невозможно прийти врачу на рабочее место и ответственно выполнять свою работу. От вас мы ждем самоотдачи, вклада в развитие здравоохранения. Совместными усилиями мы можем достичь очень многого", - обратилась к присутствующим директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова. Она передала слова поздравлений от губернатора Александра Моора, пожелала мира и уюта в домах, благополучия.

Глава города Тобольска Владимир Мазур поздравил виновников торжества и отметил, что у каждого дома в Тобольске есть своя история: "Сейчас вы будете начинать с чистого листа историю этого дома, уверен, что это будет дом высокой культуры, со своей неповторимой атмосферой. Хочу обрадовать вас, что десятый микрорайон ждут преобразования. Там появятся парки, продолжится благоустройство придомовых территорий, в том числе и в рамках программы "Тобольск 2020". Потому среди плюсов расположения не только близость к вашему месту работы, но и хорошая инфраструктура".

Инна Куликова рассказала, что в этом году систему здравоохранения Тобольска ждут серьезные перемены. Будут построены два филиала поликлиники и отремонтировано головное здание в 4 микрорайоне: "Поэтапно идут ремонты в отделениях Областной больницы № 3, приобретаем новое оборудование. Уже приобретен и в ближайшее время будет смонтирован новый компьютерный томограф. Уже состоялись торги по МРТ. Для вас будут созданы не только условия для комфортной жизни, но и для работы".

Врач-эндоскопист Динар Сулейманов в ответном слове призвал не искать лучшего места в другом регионе, а с полной отдачей работать на благо здравоохранения Тюменской области в целом и города Тобольска в частности.

Главный врач Марат Баширов напомнил об еще одной жилищной программе, в рамках которой после 10 лет работы можно получить субсидию на покупку жилья, и порадовал сотрудников новостью о том, что один из мебельных магазинов Тобольска готов предоставить новоселам скидку на покупку мебели.