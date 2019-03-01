Роскачество запустит мобильное приложение для помощи в выборе вина

| Фото: L-wine | Фото: L-wine

Роскачество планирует запустить мобильное приложение о вине, сообщает РИА Новости.

В приложении, сфотографировав этикетку вина, можно будет получить информацию о самом напитке, а также другие полезные сведения - например, с какими блюдами вино сочетается.

Такая работа планируется в рамках создания "Винного портала России". "Причем база вин будет ежегодно актуализироваться. В этом году планируется расширить бренд-лист исследования. В 2019 году в гид попадет более 500 брендов.

В феврале Минпромторг, Минсельхоз и Роскачество представили итоги проекта "Винный гид России". Экспертная группа оценила 320 образцов вин из российского винограда пяти основных категорий, доступных по цене и широко представленных в отечественных магазинах. Глава Роскачества тогда говорил, что большая часть исследованных российских вин по своему качеству превышает требования ГОСТов.