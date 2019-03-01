Лучшего работника социальной сферы определят в регионе

| Фото: центра "Семья" | Фото: центра "Семья"

Лучшего работника учреждения социального обслуживания выберут в Тюменской области. Прием заявок на конкурс профмастерства продлится до 19 апреля.

Как сообщают в центре "Семья", участники должны будут подготовить конкурсные работы и профессиональные автопортреты "Я и моя профессия". Лидеров определят в номинациях "Лучший руководитель структурного подразделения", "Лучший инспектор по охране детства", "Лучший специалист по работе с семьей и детьми", "Лучший психолог", "Лучший педагог социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних".

Подать заявку можно по адресу: Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 14а, каб. 104, 109, или на электронный адрес kadr72@inbox.ru.

Победители территориальных этапов конкурса примут участие в региональном туре, который пройдет в конце мая.