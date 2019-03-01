Предложения по благоустройству в районе озера Алебашево ждут от тюменцев

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

От тюменцев ждут идей, предложений по разработке концепции Ивент-парка "Алебашево". Обсуждение пройдет в пространстве коллективной работы "Точка кипения" в тюменском технопарке 22 марта, сообщает администрация города.

Первая сессия "Дизайн-мышления" в рамках проекта "Ивент-парк "Алебашево" пройдет в тюменском технопарке 22 марта. Мероприятие предполагает интерактивный формат мозгового штурма среди представителей различных городских сообществ по вопросам культурно-событийного, смыслового и технического наполнения парка.

Всех, у кого есть идеи, предложения для проекта, приглашают посетить пространство коллективной работы "Точка кипения".

Участие в мероприятии примут лидеры городских сообществ, глава Тюмени Руслан Кухарук, кураторы проекта из Москвы и представители крупных общественных организаций.

За ходом реализации проекта можно следить в группе. Для участия в сессии, необходимо заполнить анкету.

Напомним, проект "Ивент-парк "Алебашево" стал финалистом программы "100 городских лидеров". 15 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи были объявлены победители целевого отбора в программу Агентства стратегических инициатив (АСИ) и Росатома "100 городских лидеров". Участниками программы акселерации городских инициатив стали команды 25 городов из 2,5 тыс. заявленных.