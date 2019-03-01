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TyumenCTF набирает студентов и школьников

Общество, 17:49 22 марта 2019

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Студентов и школьников на открытые командные соревнования в области информационной безопасности набирают в Тюмени. На TyumenCTF игрокам дадут набор заданий, к которым требуется найти ответ, сообщает Тюменский государственный университет.

Соревнования пройдут 31 марта с 9 до 17 часов. Организаторы подготовили задания, которые принадлежат к различным направлениям информационной безопасности. В каждом спрятан специальный набор символов – флаг. Как только команда его находит, она получает баллы.

Формат похож на телешоу "Своя игра". Есть категории и разные награды за решение заданий в зависимости от сложности. Соревнования командные, так как для решения более сложных заданий может понадобиться мозговой штурм и совместная работа.

Регистрация открыта до 29 марта.

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