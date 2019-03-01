Центр Солнца по эклиптике пересечет небесный экватор с 20 на 21 марта

| Фото: группа "Астрономия и космос" во ВКонтакте | Фото: группа "Астрономия и космос" во ВКонтакте

Центр Солнца в своем видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор в день весеннего равноденствия, который в 2019 году начинается с 22 часов 20 марта.

Как отмечают астрономы, при наблюдении Земли из космоса в равноденствие терминатор проходит по географическим полюсам Земли и перпендикулярен земному экватору. Иными словами, это явление природы, когда ночь сравнивается с днем по длительности. Весеннее равноденствие — одно из уникальнейших явлений природы. Солнце переходит из южного полушария в северное.

В этот день принято считать, что земля пробуждается после зимних холодов. Если в день весеннего равноденствия тепло, то и следующие 40 суток будут теплыми, уверены народные синоптики. От погоды в этот день зависит то, насколько теплым будет лето и как скоро оно придет. Любопытно, что в средней полосе России день весеннего равноденствия примерно совпадает с началом климатической весны.

Особо день весеннего равноденствия почитался, как праздник, во времена язычества. Это был шумный праздник с массовыми гуляниями, щедрыми и шумными застольями. Особое место на столах занимали блины - символ солнца. Предки славяне проводили ритуалы на привлечение богатства, гадали на женихов и на то, каким будет новый год. Также загадывали желания, приносили дары богам, чтобы год был плодородным, читали молитвы обереги и заговоры.

21 марта - день наступления равноденствия - было принято совершать как можно больше добрых дел, в частности люди старались накормить птиц - вестников весны.

Маргарита Мкртчян