Стартовала продажа билетов РЖД со скидкой

| Фото: РЖД во ВКонтакте | Фото: РЖД во ВКонтакте

Открыта продажа железнодорожных билетов со скидкой 50 % для детей от 10 до 18 лет на поездки с 1 июня по 31 августа, сообщает пресс-служба РЖД.

Скидка предоставляется при покупке билетов в плацкартные, общие вагоны, вагоны с местами для сидения, а также в вагоны 2 и 3 классов электропоездов дальнего следования, курсирующих по территории России (за исключением скоростных и высокоскоростных поездов). В поездах, следующих транзитом, скидка предоставляется по территории России, в поездах иностранных перевозчиков - с билетной части тарифа по территории РФ.

Оформить льготный билет можно как в билетных кассах, так и на официальном сайте ОАО "РЖД" или с помощи мобильного приложения "РЖД Пассажирам". Скидка предоставляется автоматически при указании тарифа "Полный" и ввода сведений о детях соответствующего возраста. Возраст ребенка определяется на день начала поездки.

При посадке в поезд необходимо предъявить проездной документ и документ, удостоверяющий личность (в возрасте до 14 лет допускается предоставление нотариально заверенной копии свидетельства о рождении).