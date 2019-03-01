Бесплатные билеты на спектакль разыгрывают в Тюмени ко Дню театра

| Фото: kosmoscentr.ru | Фото: kosmoscentr.ru

Далее в сюжете Тюменцев зовут на премьеру моноспектакля "Вокруг книги"

Спектакль "Эх ты, Ваня!" театра-студии "Быть" можно будет бесплатно посмотреть в Молодежном театральном центре "Космос" 27 марта в 19 часов, сообщает пресс-служба МТЦ.

Получить бесплатный билет можно двумя способами: поучаствовать в акции "Шаги до искусства" через социальные сети или в лотереях в кофейнях города.

Художественный руководитель молодежного театрального центра "Космос" Мария Хайбуллина объяснила формат проведения акции тем, что люди посещают ежедневно работу, магазины, проходя за день около пяти километров. "Но далеко не всегда нам по пути такие места, как театр, они кажутся далекими и недоступными. На самом деле театр близко, и "Космос" лишний раз это доказывает", - сказала она.

Количество бесплатных билетов ограничено. Получить их можно до 27 марта включительно, например, в группе "Космоса" во "ВКонтакте" - рассказать под постом в комментариях, сколько шагов вы обычно проходите до "Космоса", прикрепив скриншот шагомера. Другой вариант - посетить кофейни "Соседи" (ул. Республики, 165а, ул. Орджоникидзе, 63а), MONO (ул. Республики, 14) или "Спутник" (ул. Челюскинцев, 36), заказать любой напиток, выполнить задание бариста и выиграть билет в лотерее.

Постановка "Эх ты, Ваня!" от театра-студии "Быть" стала обладателем Гран-при Международного театрального фестиваля "Живые лица" 2016 года, участником фестиваля театров малых городов России и европейского фестиваля молодежных театров "Театральная революция - 2017". Она рассказывает о той самой загадочной русской душе, которую так нелегко понять, о выборе, ответственности, поиске нужного пути и надежде.