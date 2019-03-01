Тюменцев зовут на премьеру моноспектакля "Вокруг книги"

| Фото: из группы "Библиотека на Червишевском тракте г.Тюмень" ВКонтакте | Фото: из группы "Библиотека на Червишевском тракте г.Тюмень" ВКонтакте

Премьера моноспектакля "Вокруг книги" начнется в информационно-библиотечном центре для молодежи (Червишевский тракт, 15) 22 марта в 17 часов.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в театре-студии, артист, режиссер, руководитель театральных студий "Лаборатория перемен" и "Хэрэкат" ("Движение") Ринат Гарифуллин представит интерактивную программу, где каждый сможет попробовать себя в роли персонажей известных авторов.

Зрителей ждут литературные зарисовки по сказкам Александра Пушкина, повестям Николая Гоголя, стихотворениям Сергея Есенина и многое другое. Продолжительность моноспектакля составит 40 минут. Вход свободный.

Театр-студия "Лаборатория перемен" создан на базе юношеской библиотеки в декабре 2013 года актрисой молодежного театра "Ангажемент" Галиной Понятовской. Художественный руководитель студии — артист Ринат Гарифуллин. Репетиции и выступления театра проходят в информационно-библиотечном центре для молодежи на Червишевском тракте.

На данный момент в студии насчитывается 12 человек. Артисты играли на разных площадках города, принимали участие в этнофестивалях, фестивале уличных театров "Сны улиц" и других мероприятиях.

Инна Пахомова