В Югре расследуют уголовное дело двухлетней давности

| Фото: из официальной группы СУ СКР по ХМАО-Югре во ВКонтакте | Фото: из официальной группы СУ СКР по ХМАО-Югре во ВКонтакте

Более двух лет скрывавшегося от следствия югорчанина, подозреваемого в убийстве, задержали полицейские в Тольятти, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по ХМАО-Югре.

Из материалов дела известно, что 31 января 2017 года в одном из кафе Сургута нашли тело 44-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Несмотря на то, что личность подозреваемого была установлена, злоумышленник успел покинуть округ и более двух лет скрывался в других субъектах РФ, постоянно меняя место жительства.

Беглеца задержали в Тольятти Самарской области в марте 2019 года. Ему уже предъявили обвинение в убийстве и незаконном приобретении и хранении оружия. Он под стражей.

Расследование уголовного дела, возбужденного в 2017 году, продолжается.