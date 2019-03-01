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День поэзии в Тюмени посвятили творчеству Дмитрия Мизгулина

Общество, 19:16 23 марта 2019

Фото: tonb.ru

Друзья и поклонники югорского поэта Дмитрия Мизгулина встретились в литературной гостиной библиотеки Тюменского института культуры.

Книги Дмитрия Мизгулина переведены на многие языки народов России и мира, а стихи стали основой песен, сообщает "Тюменская область сегодня".

Писатель Сергей Козлов рассказал об удивительных случаях из жизни Дмитрия Мизгулина и о совместной работе над сценариями кинофильмов. Книги и компакт-диски Дмитрия Мизгулина в дар библиотеке института культуры передал известный тюменский библиофил Сергей Сергеев. Своими впечатлениями поделился поэт, советник губернатора Тюменской области Александр Новопашин. Вечер закончился поэтическим чтением стихов.

Соб. инф.

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