День поэзии в Тюмени посвятили творчеству Дмитрия Мизгулина

Фото: tonb.ru Фото: tonb.ru

Друзья и поклонники югорского поэта Дмитрия Мизгулина встретились в литературной гостиной библиотеки Тюменского института культуры.

Книги Дмитрия Мизгулина переведены на многие языки народов России и мира, а стихи стали основой песен, сообщает "Тюменская область сегодня".

Писатель Сергей Козлов рассказал об удивительных случаях из жизни Дмитрия Мизгулина и о совместной работе над сценариями кинофильмов. Книги и компакт-диски Дмитрия Мизгулина в дар библиотеке института культуры передал известный тюменский библиофил Сергей Сергеев. Своими впечатлениями поделился поэт, советник губернатора Тюменской области Александр Новопашин. Вечер закончился поэтическим чтением стихов.

Соб. инф.