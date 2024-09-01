Представители всех регионов России примут участие в форуме "Промышленная безопасность и охрана труда" в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Представители всех регионов России примут участие в форуме "Промышленная безопасность и охрана труда" в Тюмени. Он пройдет 25 и 26 сентября в технопарке. Эксперты со всей страны обсудят тенденции и основные отраслевые темы.

Об этом сообщил председатель комитета по промышленной безопасности регионального отделения "Опоры России", генеральный директор компании NDTRus Кирилл Чепов на пресс-конференции в информационном агентстве "Тюменская линия" 20 сентября.

"Форум в Тюмени соберет сотни участников со всех регионов России. Стратегическая цель события - это формирование профессионального сообщества. И у нас уже большие успехи в этом направлении: создали всероссийский чат специалистов. Он действует уже более года. В нем идет обмен опытом. У нас получилось создать уникальный инструмент, в котором продолжается общение. На текущий момент в нем более 500 участников – предпринимателей, руководителей профильных департаментов и тех, кто связан с промышленной безопасностью, охраной труда, экологией", - уточнил Кирилл Чепов.

Всего в программе форума пять секций. В том числе по охране труда, промышленной безопасности, проэкологии, независимой оценке квалификации в области сварки и неразрушающего контроля и по самому неразрушающему контролю.

Форум создан и организуется предпринимателями "Опоры России" при поддержке правительства Тюменской области и Тюменского технопарка.

Впервые в рамках форума состоится региональный отборочный этап федерального конкурса "Дефектоскопист 2025". Планируется на форуме и "День поставщика", где крупные заказчики встретятся с микро- и малым бизнесом.

Оксана Корнеенкова