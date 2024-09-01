Законодательные новеллы промэкологии обсудят эксперты на форуме в Тюмени

| Фото: Евгения Швецова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Евгения Швецова, ИА "Тюменская линия"

Законодательные новеллы промэкологии обсудят эксперты на форуме "Промышленная безопасность и охрана труда" в Тюменском технопарке 25 и 26 сентября. Во второй раз Тюмень становится площадкой для проведения этого события. Мероприятия открыты для всех желающих.

Как рассказала старший юрист ООО "Газпромнефть Экспертные решения" Эльвира Батурина, форум — отличная площадка для общего формирования производственной культуры.

"Каждый, кого интересуют промышленная безопасность, охрана труда, экология, может прийти на любую из пяти площадок и найти для себя интересную и полезную информацию, вступить в наше сообщество. Оно является основной движущей силой развития культуры и вопросов, которые связаны с жизнью, здоровьем", - отметила эксперт.

Она пояснила, что в этом разрезе основная задача юристов – помочь бизнесу достичь целей. У государства и бизнеса одинаковые задачи. Все нацелены на то, чтобы производство было безопасным, охрана окружающей среды эффективной. На секции промышленной экологи эксперты обсудят новеллы , связанные с регулированием переработки или утилизации отходов, которые являются предметом сделок.

Отметим, форум "Промышленная безопасность и охрана труда" создан и организуется предпринимателя "Опоры России" при поддержке правительства Тюменской области и Тюменского технопарка. В этом году событие объединит несколько сотен участников со всех регионов России.

Участие бесплатное.

Возрастное органичение 18+.

Оксана Корнеенкова