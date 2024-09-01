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Тюменский эксперт назвал цифровизацию и обучение основными трендами охраны труда

Экономика, 12:58 20 сентября 2024

СИБУР | Фото: СИБУР

Цифровизация и обучение — основные тренды охраны труда. Об этом заявил коммерческий директор Научно-исследовательского института, один из организаторов форума "Промышленная безопасность и охрана труда" Кирилл Попов.

"Охрана труда – это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе работы. Она охватывает практически все отношения между работодателем и сотрудником, включая оборудование его рабочего места, график, отпуска, предоставление спецодежды и средств защиты, многое другое. В тренде всегда обучение персонала охране труда, поскольку это основной инструмент для снижения производственного травматизма", - отметил эксперт.

Вторая тенденция, которая обозначилась в последние годы, – это цифровизация охраны труда. Минтруд переводит все отраслевые программы в цифру. Не отстают и предприятия. Кирилл Попов пояснил: "У каждого работодателя есть возможность зарегистрировать личный кабинет, где он будет наблюдать за процессами в этой сфере. Прошли ли работники своевременно обучение, можно также вывести необходимую статистику".

Форум "Промышленная безопасность и охрана труда" создан и организуется предпринимателя "Опоры России" при поддержке правительства Тюменской области и Тюменского технопарка. В этом году событие объединит несколько сотен участников со всех регионов России.

Форум пройдет 25 и 26 сентября в технопарке.

Участие бесплатное.

Возрастное органичение 18 +.

Оксана Корнеенкова

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# Опора России , охрана труда , цифровизация

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