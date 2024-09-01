Сильный ветер и дожди ожидаются в Тюменской области 22 сентября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Об ухудшении погодных условий 22 сентября и ночью 23 сентября предупреждают жителей Тюменской области.

По данным регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности, по югу Тюменской области ожидается похолодание, осадки, местами сильные, преимущественно в виде дождя.

Ночью 23 сентября в северных районах Тюменской области возможен дождь с мокрым снегом и усиление ветра с порывами до 18-23 метров в секунду.