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Сильный ветер и дожди ожидаются в Тюменской области 22 сентября

Общество, 12:47 20 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Об ухудшении погодных условий 22 сентября и ночью 23 сентября предупреждают жителей Тюменской области.

По данным регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности, по югу Тюменской области ожидается похолодание, осадки, местами сильные, преимущественно в виде дождя.

Ночью 23 сентября в северных районах Тюменской области возможен дождь с мокрым снегом и усиление ветра с порывами до 18-23 метров в секунду.

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# ухудшение погоды

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