Тюменская область подхватывает мировой тренд – переработку вторсырья

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Пленка, алюминий, стекло, картон, полиэтилен – всего 12 наименований вторсырья разместила компания "Тюменское экологическое объединение" на торговой площадке www.b2b-center.ru. Заявки на участие в торгах по всем позициям можно подать до 31 марта 2019 года.

Спрос на товар уже появился, сообщает региональный оператор по обращению с ТКО "Тюменское экологическое объединение" на своем сайте. Как пояснили в департаменте недропользования и экологии Тюменской области, из общего числа мусора, поступившего на Тюменский мусоросортировочный завод за два месяца работы произвели 15% вторичного сырья. Директор ведомства Жанна Злобина подчеркнула, что завод только набирает обороты производства: по концессионному соглашению вторичкой должно стать не менее 41% отходов по массе.

"На сегодняшний день мы получили 15 процентов вторичного сырья. Да, это не 41 процент. Но о 41 проценте мы будем говорить позже, когда завод проработает хотя бы год. Сейчас еще идет пусконаладка некоторых производств. В январе-феврале отбирали отходы: какую-то линию уже запустили, какую-то еще налаживали. Теперь регоператор выделил двенадцать фракций и выставил их на торги., нужно оценить востребованность вторсырья", – поясняет Жанна Злобина.

Она дополнила, сегодня система обращения с отходами переходит от теории к практике. Если при разработке специалисты могли только предположить, какое вторсырье будет востребовано на рынке, то теперь, когда завод выпустил первую партию продукции на торги, "ТЭО" увидит реальную востребованность продукта и оценит рентабельность предприятия. Это позволит скорректировать план работ согласно спросу рынка.

Регоператор разместил на торгах 12 лотов вторпродукта, в том числе 15 тонн алюминиевых банок, стеклобой - 400 тонн, 150 тонн пленки "микс". При этом некоторые виды пластика оказались самым дорогим продуктом, проанализировала Жанна Злобина: "В Тюмени есть предприятия-переработчики. Рассматривается вопрос о том, чтобы вторичный ресурс шел на предприятия Тюменской области, ведь они приносят доход нашему региону".

Специалисты считают, что в будущем сортировка мусора спровоцирует развитие отрасли вторичной переработки: в регионе либо в Уральском федеральном округе могут появиться новые перерабатывающие предприятия. Как отмечает регоператор, первая заявка на приобретение малой партии черного металлолома подала компания из Тюменской области. Это свидетельствует о том, что регион готов подхватить мировой тренд переработки ТКО и планомерно создает для этого соответствующую инфраструктуру.

Ирина Ромашкина