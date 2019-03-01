Экологическую обстановку в тюменском регионе обсудили в областном правительстве
Основные экологические вызовы и реализацию национального проекта "Экология" рассмотрели представители федеральных, региональных органов власти, руководители крупных промышленных предприятий на совещании в правительстве Тюменской области 25 марта.
Участники определили направления совместной работы для сохранения благоприятной экологической обстановки с учетом динамично развивающейся промышленности. Так же были названы возможные факторы риска как на уровне региона, так и на уровне конкретных промышленных предприятий.
Принято решение о проведении дополнительных рабочих встреч с руководством отдельных промышленных предприятий Тюменской области для выработки решений по проблемным вопросам.
Совещание состоялось по поручению полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова.