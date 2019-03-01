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Фильм "Волшебники закулисья" покажут в Литературно-краеведческом центре

Общество, 13:26 29 марта 2019

департамент культуры администрации Тюмени | Фото: департамент культуры администрации Тюмени

Показ фильма "Волшебники закулисья" пройдет в Литературно-краеведческом центре 29 марта, начало в 16 часов, сообщает департамент культуры Тюмени.

Фильм о Тюменском драматическом театре появился благодаря идее известного тюменского актера Владимира Орла, сценарной работе Сергея Белозерских, режиссуре Веры Федоровой и операторской работе Сергея Лыкасова.

Хронометраж фильма – 26 минут. За это небольшое время создатели ленты успели показать несколько отрывков из спектаклей, размышлений "рассказчика", неспешную прогулку по фойе театра, где зрители рассматривают портреты артистов.

Рассказывая о "невидимых" работниках театральной магии, авторы фильма не смогли избежать пристального внимания к каждой стороне работы театра. Перед зрителями появляются гримеры, бутафоры, реквизиторы, столяры, швеи, осветители, звукорежиссеры, ассистенты и капельдинеры. Это – творческий портрет закулисной театральной фабрики.

На мероприятие приглашают любителей театра. Вход свободный. Справки по телефону 46-45-79.

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# презентация , театр , фильм

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