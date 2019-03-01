Национальный антитеррористический комитет представил мобильное приложение

| Фото: nac.gov.ru/ | Фото: nac.gov.ru/

Национальный антитеррористический комитет опубликовал мобильное приложение для устройств на платформах iOS и Android, сообщает пресс-служба комитета.

Приложение позволяет получать актуальную информацию о противодействии терроризму в Российской Федерации: деятельности Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба; работе антитеррористических комиссий и оперативных штабов в субъектах страны; контртеррористических и специальных операциях; антитеррористических учениях и другом.

Можно ознакомиться с рекомендациями о правилах личной безопасности в случае угрозы теракта, с выступлениями руководителей государственных органов, статьями компетентных специалистов и экспертов, интервью и брифингами представителей НАК.

С помощью мобильного приложения можно получить контактные данные антитеррористических комиссий и оперативных штабов в субъектах Российской Федерации, а также просмотреть многочисленные фото- и видеоматериалы, в том числе о боевых операциях и учениях.

Приложение НАК для iOS здесь.