Танцоры из Голышманово стали лауреатами фестиваля Саввы Мамонтова

| Фото: Дом культуры "Юность" Голышманово | Фото: Дом культуры "Юность" Голышманово

Танцевальный коллектив "Фантазия" стал лауреатом XXV областного фестиваля творчества им. С. И. Мамонтова в Ялуторовске 24 марта, сообщает администрация Голышмановского городского округа.

В конкурсе коллективов хореографического искусства было представлено более 100 номеров от коллективов Тюмени, Ялуторовска, Ишима, п. Онохино, с. Абатское, с. Омутинское, с. Каскара, с. Упорово и других.

Танцевальный коллектив "Фантазия" под руководством Ларисы Бородиной принял участие в двух возрастных категориях: от 8 до 11 лет и от 15 до 17 лет с танцевальными номерами "Барабан" и "Девичий перепляс". Они завоевали дипломы лауреатов II степени.

Напомним, XXV областной открытый фестиваль творчества им. С.И. Мамонтова проходит в Ялуторовске с 18 по 31 марта.