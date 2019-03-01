Более трехсот заявок поступило на фестиваль имени Саввы Мамонтова

Фестиваль народного творчества им. Саввы Мамонтова | Фото: Дворец культуры "Арт Вояж" Ялуторовск Фестиваль народного творчества им. Саввы Мамонтова | Фото: Дворец культуры "Арт Вояж" Ялуторовск

Более 300 заявок поступило на XXV фестиваль народного творчества им. Саввы Мамонтова в Ялуторовске.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала заместитель председателя комитета по культуре и туризму администрации Ялуторовска Елена Васильева.

Фестиваль стартовал 18 марта и продолжится до конца месяца. Он привлекает творческих людей разного возраста со всей Тюменской области. Количество участников и география культурного проекта растет.

"Фестиваль впервые прошел в 1994 году. Тогда его участниками были 92 человека из семи коллективов, а по результатам прошлого года – около двух тысяч участников из 22 муниципальных образований юга Тюменской области. А зрителей - более четырех тысяч человек. Это знаковое событие для культурной жизни нашего города", - поделилась Елена Васильева.

| Фото: Дворец культуры "Арт Вояж" Ялуторовск | Фото: Дворец культуры "Арт Вояж" Ялуторовск

Стартовал фестиваль с митинга у памятника Савве Мамонтову в одноименном сквере Ялуторовска. Участники фестиваля, жители, школьники вспомнили историю земляка, уроженца Ялуторовска, известного мецената. В завершении они запустили в небо разноцветные шары – символ многогранности искусства.

| Фото: Дворец культуры "Арт Вояж" Ялуторовск | Фото: Дворец культуры "Арт Вояж" Ялуторовск

В первый день фестиваля народного творчества во Дворце культуры развернулась выставка мастеров. Организаторы пока затрудняются ответить, сколько работ представлено на выставке, ее итоги подведут позже.

"Программа фестиваля насыщенная, впереди у нас конкурс творчества среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Конкурс творчества среди детских садов – "Волшебный сундучок". Есть конкурсы "Эстрадный вокал", "Инструментальное исполнительство", конкурс хореографии, хорового пения, народного вокала", - рассказала Елена Васильева.

| Фото: Дворец культуры "Арт Вояж" Ялуторовск | Фото: Дворец культуры "Арт Вояж" Ялуторовск

В программе творческого марафона - презентация литературно-краеведческого альманаха "Явлутур - городок", а завершится фестиваль гала-концертом, на котором назовут имена победителей, призеров и обладателей гранта фестиваля им. Саввы Мамонтова.

По словам организаторов, для участников фестиваля в Год театра решено провести театральные встречи, которые запланированы на начало апреля.

| Фото: Дворец культуры "Арт Вояж" Ялуторовск | Фото: Дворец культуры "Арт Вояж" Ялуторовск

"Будущее за Россией творческой! Вырастим таланты вместе!" - это девиз фестиваля имени Саввы Мамонтова, - отметила заместитель председателя комитета по культуре и туризму администрации Ялуторовска Елена Васильева. - И мы надеемся, что у нас так же, как и у нашего знаменитого земляка, получится разглядеть таланты и помочь им пробить дорогу".

Анжела Лебедева