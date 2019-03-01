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Пять тюменских школьников стали призерами на Всероссийской олимпиаде по экономике

Общество, 10:41 29 марта 2019

olimpiada.ru | Фото: olimpiada.ru

Тюменские школьники Никита Козлов, Егор Афанасьев, Михаил Тутанов, Алексей Белоножко и Даниил Белов стали призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экономике, которая прошла в Москве с 23 по 28 марта, сообщает региональный департамент образования и науки.

Впервые регион представляли пятеро финалистов, все они ученики 9 и 10 классов областной физико-математической школы. В состязаниях участвовали более 280 ребят-старшеклассников из 61 региона страны. В учебном центре Высшей школы экономики школьники преодолели два тура. Они продемонстрировали знание теории и практики, решали сложные экономические задачи. Жюри возглавлял доктор экономических наук, профессор, заместитель научного руководителя НИУ ВШЭ Лев Любимов.

Успешное выступление на всероссийской олимпиаде гарантирует выпускникам поступление в любой университет по профильному направлению без вступительных экзаменов. Кроме этого победители и призеры получают право участвовать в международных олимпиадах.

Отметим, что в 2018 году на Всероссийской олимпиаде по экономике тюменец Михаил Тутанов стал абсолютным победителем.

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# олимпиада , школьники , экономика

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