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Лучшие образовательные проекты Ямала получат гранты на развитие

Общество, 09:46 01 апреля 2019

yanao.ru | Фото: yanao.ru

28 образовательных проектов получат гранты на развитие в общей сумме 14 млн рублей, сообщает правительство Ямало-Ненецкого автономного округа.

В конкурсе на гранты из окружного бюджета участвовало 130 инновационных проектов, наиболее активными стали образовательные организации Пуровского района, Муравленко, Губкинскогой и Нового Уренгоя.

Авторы проектов планируют развивать кочевое и инклюзивное образование дошкольников, создавать образовательную среду для детей раннего возраста, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, условия для деятельности консультационных центров для родителей дошкольников.

Часть проектов касается создания и обновления базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, условий для развития профессиональных компетенций в области веб-дизайна, мобильной разработки, современных программ технического творчества, исследовательской и проектной деятельности.

Так, например, в детском саду "Крылышки" Салехарда будет создана активная сенсорно-развивающая среда в группах детей раннего возраста для сохранения их здоровья. Это соответствующая мебель, вещи, игрушки, мягкие модули, музыка, свет, запахи, объекты живой и неживой природы.

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# гранты , социальные проекты , ЯНАО

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