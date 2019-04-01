Тюменка лишилась денег при покупке сумки в Интернете

| Фото: rkn.gov.ru/ | Фото: rkn.gov.ru/

Жительница Тюмени, решившая купить в Интернете дорогую сумку, лишилась 6 тыс. рублей, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В социальной сети женщина нашла объявление о продаже сумки. Она связалась с продавцом, которая подробно рассказала о предлагаемом товаре и выслала его фотографии. Потерпевшая перевела на указанный счет около 6 тыс. рублей. Продавец обещала в ближайшее время выслать товар, после чего перестала выходить на связь. Заявительница ждала больше недели и только потом обратилась в полицию. Полицейские устанавливают личность мошенницы.

Полицейские напоминают, что покупки в сети интернет нужно совершать только на проверенных сайтах. Желание сэкономить может обернуться потерей крупной суммы.