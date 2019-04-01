Тюменка не проехала мимо пострадавшего мужчины

| Фото: sp03tmn.ru | Фото: sp03tmn.ru

Автомобилистка не смогла проехать мимо мужчины, который упал и получил травму в пос. Винзили 31 марта. Она находилась рядом с пострадавшим пока не приехали медики, сообщает пресс-служба станции скорой медицинской помощи.

Пострадавший рассказал, что упал и сильно ушибся. Другие очевидцы сообщили, что буквально несколько секунд назад пожилой мужчина шел по тротуару шаткой походкой, и, не удержавшись на ногах, оказался на асфальте.

Отметим, с 30 по 31 марта врачи и фельдшеры скорой помогли 1 тыс. 409 жителям областной столицы и Тюменского района. В стационары доставили 567 пациентов. В службы неотложной помощи поликлиник переданы 440 вызовов, где состояние пациентов не представляло угрозу для жизни, — повышение артериального давления, высокая температура, боль в пояснице.

Врачи оперативного отдела проконсультировали 219 человек по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.

Бригады скорой спасли 55 тюменцев. Их жизни и здоровью угрожала серьезная опасность. Так, экстренную медицинскую помощь оказали 18 пациентам в состоянии комы, шока, 16 — с острым коронарным синдромом, 21 — с нарушением мозгового кровообращения.