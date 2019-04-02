Житель Омутинского района избил палкой сожительницу

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Мужчину, подозреваемого в избиении своей сожительницы, задержали в Омутинском районе, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В полицию обратилась жительница дер. Шабаново, попросившая привлечь к уголовной ответственности ее гражданского мужа. Пьяный 35-летний мужчина в ходе ссоры угрожал женщине убийством, после чего избил ее палкой.

Подозреваемый был задержан участковым уполномоченным полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело.