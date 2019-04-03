Цирковая студия даст тюменским школьникам мастер-класс

| Фото: Образцовая цирковая студия "ИКАР" vk.com/club8528719 | Фото: Образцовая цирковая студия "ИКАР" vk.com/club8528719

Образцовая цирковая студия "Икар" проведет мастер-класс для учащихся школы № 2 (ул. Луначарского, 14) 3 апреля в 12 часов 45 минут, сообщает городской департамент культуры.

Учащиеся смогут попробовать свои силы в цирковом искусстве, посмотреть различные материалы с выступлений "Икаровцев".

Лекторий "Безнадзорность и правонарушения" пройдет в Центре культуры и искусства "Современник" (ул. Олимпийская, 9) с 14 часов.

Для ребят состоится лекторий, по профилактике безнадзорности и правонарушений. Специалист из центра социальной помощи семье и детям подробно расскажет о социальном неблагополучии, об асоциальных явлениях среди несовершеннолетних. В рамках мероприятия будет продемонстрирован видеоряд, а также проведена викторина по тематике.