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Встреча с Аленой Изотовой пройдет в библиотечном центре

Общество, 09:24 04 апреля 2019

департамент культуры администрации Тюмени | Фото: департамент культуры администрации Тюмени

Встреча с тюменским художником-дизайнером-стилистом Аленой Изотовой из цикла "Встречи с художником" пройдет в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) 6 апреля, начало – в 13 часов, сообщает городской департамент культуры.

Алена Изотова в детстве занималась в художественной студии, училась в музыкальной школе. Окончила художественную школу им. А. П. Митинского в Тюмени, Новосибирский геологоразведочный техникум, имеет диплом отделения декоративно-оформительского искусства Московского заочного народного университета искусств, а также диплом Тобольского педагогического института им. Д. И. Менделеева по специализации "Графика".

Алена Изотова – дипломированный модельер-конструктор. Разработала авторскую программу по курсу "Стилист-имиджмейкер", преподавала в школах моды и красоты. В настоящее время дает индивидуальные консультации по стилю. В ее коллекции более двух тысяч авторских украшений. С 2007 года художница создает картины в технике "неогобелен", которые находятся в частных коллекциях России, Германии, Испании.

На встрече автор представит свои картины, поделится опытом работы в различных техниках и стилях, ответит на вопросы зрителей. Вход свободный.

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# Алена Изотова , встреча , картины , художник

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