Александр Моор взял ситуацию с паводком на контроль

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Ситуацию с паводком взял на личный контроль губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом он написал в своих официальных аккаунтах в социальных сетях.

Глава региона отметил, что подготовка идет полным ходом, чтобы минимизировать риски и последствия. 2 апреля специалисты приступили к обследованию 42 действующих гидротехнических сооружений.

Наблюдение за ГТС региона идет в постоянном режиме. В 2019 году девять из них отремонтировали. В Тобольске построена дамба и укреплен берег реки Иртыш. В 2019 году работы идут на 10 ГТС: в Омутинском и Упоровском районах, Ишиме и Ишимском районе, селах Исетское и Викулово. Текущий этап и фронт дальнейших работ губернатор обсудит с главами муниципалитетов.