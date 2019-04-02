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Александр Моор взял ситуацию с паводком на контроль

Губернатор, 14:10 02 апреля 2019

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Ситуацию с паводком взял на личный контроль губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом он написал в своих официальных аккаунтах в социальных сетях.

Глава региона отметил, что подготовка идет полным ходом, чтобы минимизировать риски и последствия. 2 апреля специалисты приступили к обследованию 42 действующих гидротехнических сооружений.

Наблюдение за ГТС региона идет в постоянном режиме. В 2019 году девять из них отремонтировали. В Тобольске построена дамба и укреплен берег реки Иртыш. В 2019 году работы идут на 10 ГТС: в Омутинском и Упоровском районах, Ишиме и Ишимском районе, селах Исетское и Викулово. Текущий этап и фронт дальнейших работ губернатор обсудит с главами муниципалитетов.

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# Александр Моор , дамбы , паводок

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