Проекты ученых ТюмГУ поддержали грантами

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Три коллектива под руководством ученых ТюмГУ получат поддержку в 2019–2021 годах по итогам основного конкурса грантов "Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами" Российского научного фонда, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В Институте экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) будет реализовано два проекта. В проекте "Изучение наземно-пресноводно-морских переходов с использованием филогенетики и молекулярных часов на примере акариформных клещей (Acariformes)" под руководством ведущего научного сотрудника, кандидата биологических наук Павла Климова совместно с тюменскими исследователями примет участие доктор Альмир Пепато из Федерального университета Минас-Жерайс, Бразилия.

Проект "Теоретически обоснованные методы генерации и мониторинга левитирующих капельных кластеров и биохимические эксперименты в капельных микрореакторах" под руководством заведующего лабораторией микрогидродинамических технологий, доктора технических наук Александра Федорца будет выполнять сложившийся коллектив исследователей с привлечением экспертов мирового класса из Объединенного института высоких температур РАН (Москва), Университета Висконсин-Милуоки (США) и Ариэльского университета (Израиль).

В Институте социально-гуманитарных наук под руководством кандидата исторических наук Александра Сорокина, заведующего кафедрой отечественной истории, будет реализован проект "Человеческое измерение трансформационных процессов в российских университетах: исторический опыт, тенденции и ответы на вызовы современности".

Финансирование научно-исследовательских проектов по условиям конкурса грантов составит от 4 до 6 млн рублей ежегодно.

Исследования коллективов ученых ТюмГУ находятся в тематическом фокусе создаваемого в рамках Нацпроекта "Наука" Тюменского межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ).