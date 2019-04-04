Тоболяки собрали на утилизацию более полутора тысяч батареек

| Фото: КДМ Тобольск во ВКонтакте | Фото: КДМ Тобольск во ВКонтакте

1 тыс. 594 батареек, 9 кг картона и 2 тыс. 294 кг макулатуры собрали жители Тобольска с начала действия акций "Спасем ежиков" и "Бумаге – вторую жизнь" с 1 февраля, сообщает администрация города.

Горожане сдают батарейки, бумагу в учреждения, подведомственные комитету по делам молодежи. За принесенное сырье они получают жетоны с изображением дерева или ежика.

В дальнейшем при обмене купонов, юные участники акции могут выбрать услугу - пострелять в тире, заняться скалолазанием, покормить животных, попрыгать на батуте и другие. Учреждения и организации смогут выбрать между саженцами деревьев и предоставляемыми услугами отделов Центра реализации молодежных и профилактических программ и подразделений Дома детского творчества.

Отметим, что акции становятся популярными у тоболяков. Так, в 2017 году в приемные пункты жители принесли 11 тыс. 819 отслуживших свое источников питания, в 2018 - 13 тыс. 65. Кроме того, горожане сдали 199 кг картона и 5 тыс. 428 кг макулатуры. Активисты акции - школа №18, Дом детского творчества, комитет по делам молодежи и Тобольский детский дом, получили саженцы лиственниц.

В конце 2019 года использованные источники питания направят для утилизации на перерабатывающий завод Челябинска. 1 марта 2019 года между Центром реализации молодежных и профилактических программ Тобольска и ООО "Экологическая практика" заключен договор на оказание услуг по сбору, обработке и утилизации отходов. Переработкой макулатуры займется местный предприниматель.