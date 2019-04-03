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МЧС назвало причину пожара на улице Дзержинского

Происшествия, 15:29 03 апреля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Возгорание в доме на ул. Дзержинского, 34, по предварительной причине, произошло из-за неосторожного обращения с огнем, сообщает региональное управление МЧС России.

Как рассказал корреспонденту "Тюменской линии" начальник пресс-службы управления МЧС Сергей Юсько, внутри дома все сильно выгорело, но перегородки и кровля остались целыми.

Напомним, пожар в двухэтажном деревянном доме, возведенном в XIX веке, в центре Тюмени произошел 3 апреля. Вызов поступил на ЕДДС города в 11 часов 26 минут. Работало три звена ГДЗС, 12 единиц техники 34 человека личного состава. О локализации объявили в 12 часов 1 минуту. Ликвидация пожара — в 14 часов 29 минут.

В результате возгорания пострадал мужчина. Его госпитализировали в ожоговое отделение ОКБ № 1.

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что дом на ул. Дзержинского восстановят. Об этом он написал в своих официальных аккаунтах в социальных сетях.

Инна Пахомова

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# дом , МЧС , пожары

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