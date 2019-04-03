Александр Моор: дом на улице Дзержинского отреставрируют

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Памятник культурного наследия на ул. Дзержинского в Тюмени будет восстановлен. Мастерская семьи Шитовых продолжит работу. Об этом написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своих официальных аккаунтах в социальных сетях.

Глава региона выразил сожаление по поводу пожара. "Я, как и вы, огорчен пожаром, который произошел сегодня в доме на Дзержинского, 34. Лично для меня он был и остается одним из символов деревянной Тюмени. Знаю семью талантливых реставраторов Шитовых, чья мастерская располагалась здесь. Без дома Рубцовой не представляю улицу Дзержинского. Это наше достояние, именно так выглядела деревянная Тюмень до революции", - отметил он.

Почетный гражданин города Вадим Шитов и его сын Святослав занимались реставрацией дома Рубцовой. Помогли сохранить многие другие памятники в Тюмени и за ее пределами.

"Трудно переоценить вклад мастеров в сохранение уникальной деревянной резьбы Тюмени, - сказал Александр Моор. - Обстоятельства произошедшего выясняются. С уверенностью могу сказать одно - какими бы ни оказались последствия пожара, памятник будет восстановлен".

Напомним, что при пожаре пострадал один человек. Ему оказана медицинская помощь, жизни и здоровью ничего не угрожает.