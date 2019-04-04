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Александр Моор поручил выделить средства на ремонт дома Рубцовой

Губернатор, 09:57 04 апреля 2019

пресс-служба губернатора Тюменской области | Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

Распоряжение о выделении средств на ремонт дома Рубцовой подготовит комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия. Об этом написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своих официальных аккаунтах в социальных сетях.

Глава региона взял под личный контроль ситуацию с восстановлением пострадавшего от пожара 3 апреля памятника архитектуры XIX века на ул. Дзержинского, 34 в Тюмени.

"Восстановить дом Рубцовой, где долгие годы располагалась уникальная мастерская "МНИХ" реставраторов Шитовых, планируем в кратчайшие сроки, - подчеркнул Александр Моор. - Разработкой необходимой для реставрации особняка научно-проектной документации займется администрация города. Этот вопрос - в зоне ответственности главы города Руслана Кухарука".

Губернатор также пожелал мастеру Вадиму Шитову, пострадавшему при пожаре, скорейшего выздоровления и сил.

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# Александр Моор , Вадим Шитов , пожар , реставрация , Руслан Кухарук

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