На территории дома Рубцовой создадут музей под открытым небом

| Фото: из архива мастерской Шитовых | Фото: из архива мастерской Шитовых

Глава Тюмени Руслан Кухарук навестил в больнице Вадима Макаровича Шитова и обсудил с ним ряд вопросов, касающихся дальнейшего восстановления дома Рубцовой, сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, что 3 апреля произошел пожар в доме по ул. Дзержинского, 34, архитектурном памятнике XIX века, в котором располагалась мастерская Шитовых.

К сожалению, при пожаре пострадал Вадим Шитов. Он был госпитализирован в ожоговое отделение ОКБ № 1. Его травмы не представляют угрозы для жизни. Мастер находится под наблюдением врачей.

"Здесь врачи компетентные и оборудование хорошее – одно из лучших в области, - отметил Руслан Кухарук. - Я понимаю, что вы человек энергичный, неравнодушный и хотите скорее приступить к работе, решить все вопросы. Но сейчас важно, чтобы вы оставались под наблюдением врачей и прошли полный комплекс лечения".

Также он рассказал, что все тюменцы переживают в связи со случившимся.

"Для всех нас деревянная резьба Тюмени – гордость, уникальное наследие. Гости города приходили в вашу мастерскую и любовались наличниками, уникальными орнаментами, которые вы воссоздавали по фото или чертежам. Вы помогли сохранить многие другие памятники в Тюмени и за ее пределами. Я неоднократно бывал у вас в мастерской, мы обсуждали ваши проекты и планы их реализации. Восстановить здание – памятник архитектуры – наша общая задача. Ситуация находится под контролем губернатора. Он дал поручение областному комитету по охране и использованию объектов историко-культурного наследия подготовить распоряжение о выделении средств на ремонт. Разработкой необходимой для реставрации особняка научно-проектной документации займутся специалисты администрации города", – сказал Руслан Кухарук.

Он добавил, что в проект реконструкции и восстановления будет включена давняя идея мастера Шитова сделать на прилегающей к дому территории небольшой музей под открытым небом.

На прощание Руслан Кухарук пожелал Вадиму Макаровичу скорейшего выздоровления.