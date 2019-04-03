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В Тюмени горит дом XIX века на улице Дзержинского

Происшествия, 11:58 03 апреля 2019

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

С сильным пожаром в деревянном двухэтажном доме на ул. Дзержинского, 34 в Тюмени борются огнеборцы. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Дом мещанки Рубцовой был построен в XIX веке. В наши дни в нем находилась реставрационная мастерская Вадима и Святослава Шитовых, которые восстановили архитектуру более 30 исторических зданий.

Сейчас на месте работают сотрудники МЧС.

"Вызов поступил в 11 часов 35 минут. Работают три звена ГДЗС, девять единиц техники, 29 человек личного состава", — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

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Инна Пахомова

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# дом , МЧС , пожар

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