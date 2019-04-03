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Пострадавшего при пожаре на улице Дзержинского мужчину госпитализировали

Происшествия, 15:14 03 апреля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пострадавший на пожаре в доме на ул. Дзержинского, 34 в Тюмени мужчина госпитализирован в ожоговое отделение Областной клинической больницы № 1. Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" сообщила пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.

В стационаре мужчине окажут необходимую специализированную помощь. "Диагностированы ожоги рук и туловища в районе грудной клетки, в общей сложности около 10 процентов", — сообщила Александра Малыгина.

Напомним, пожар в двухэтажном деревянном доме, возведенном в XIX веке, в центре Тюмени произошел 3 апреля. Причину и ущерб еще предстоит выяснить сотрудникам дознания.

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что дом на ул. Дзержинского восстановят. Об этом он написал в своих официальных аккаунтах в социальных сетях.

Инна Пахомова

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# дом , пожары , пострадавшие

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