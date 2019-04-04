Дорожники приступили к уборке тюменских улиц

| Фото: "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте

280 дорожных рабочих и 260 машин приступили к уборке тюменских улиц, сообщает администрация города.

Дорожные рабочие трижды отмывали перильные и барьерные ограждения центральных улиц Тюмени. Работы выполняет АО "ТОДЭП" и его субподрядчики.

Прометанием дорог заняты комбинированные дорожные машины, прибордюрную часть улиц, где после зимы сосредоточено много пыли и грязи, убирают погрузчики и вакуумно-подметальные машины.

| Фото: "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте

В городе организована круглосуточная уборка. Ночью рабочие также моют уличные ограждения, убирают мусор, очищают урны вдоль тротуаров и в остановочных павильонах.

| Фото: "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте

Подрядчики побывали и на набережной Туры, протяженность которой около 3 км. Сначала там работал "пылесос", рабочие Гормоста с помощью горячего пара отмыли гранитное покрытие. После 15 апреля они при уборке начнут применять шампунь.

| Фото: "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте

"Вчера начали замену перильного ограждения. Из-за высокой влажности на старом появились расколы, следы гниения, поэтому решено обновить 250 погонных метров перил. Покрасим их на всей протяженности. Кроме этого, сейчас наши рабочие очищают лестницы, освобождают от скопившегося за зиму мусора кустарники. Уже расставили на набережной лавочки, которые по традиции зимовали в закрытом помещении, – рассказал начальник отдела Тюменьгормоста Дмитрий Занин.

| Фото: "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте

Весенний комплекс работ по уборке улиц, мостов, барьерных ограждений трасс завершат до майских праздников.