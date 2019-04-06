Россия установила рекорд по скорости доставки грузов на МКС

| Фото: КЦ "Южный"/Роскосмос | Фото: КЦ "Южный"/Роскосмос

Грузовой корабль "Прогресс МС-11" состыковался с МКС через 3 часа 21 минуту после запуска с космодрома Байконур 4 апреля. Корабль быстрее всех в мире добрался с Земли до орбитальной станции, сообщает РИА "Новости".

Один из трех американских астронавтов, находящихся в настоящее время на борту МКС, Ник Хейг назвал самую быструю в истории станции доставку грузов с Земли, осуществленную российским кораблем, очень впечатляющей.

"Грузовой корабль "Прогресс" установил рекорд по времени - менее 3,5 часа от старта до стыковки со станцией. Очень впечатляет!" - написал он на своей странице в Twitter.

Обычно российские корабли добираются до станции по стандартной двухсуточной в 34 витка, или по короткой шестичасовой в четыре витка, схемам.

Впервые по новой схеме удалось отправить корабль "Прогресс МС-09" 10 июля 2018 года. Тогда баллистические условия позволили кораблю долететь до станции за 3 часа 39 минут – на 17 минут больше, чем накануне.

Отметим, в настоящее время на борту МКС находится экипаж из россиян Олега Кононенко и Алексея Овчинина, американцев Энн МакКлейн, Ника Хейга и Кристины Кук, а также канадца Давида Сен-Жака.