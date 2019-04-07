Минздрав дал рекомендации по увеличению продолжительности жизни

| Фото: mynetania.com | Фото: mynetania.com

Основные факторы риска, которые человек может контролировать сам для улучшения здоровья и увеличения продолжительности жизни, назвали в Минздраве России. Среди них, курение, избыточная масса тела, неумеренное потребление алкоголя и низкая физическая активность, сообщает РИА Новости.

С начала реализации антитабачной кампании в России количество курильщиков снизилось на 21%, однако около 30% россиян до сих пор продолжают курить. По данным экспертов, курильщик по сравнению с некурящим человеком в год вдыхает примерно в 53 раза больше угарного газа, в 18 раз больше оксида азота, в 937 раз больше твердых веществ, в 10,5 тысяч раз больше никотина и в 218 раз больше фенола, пояснили в Минздраве.

Кроме того, с курением связано до 90% всех случаев рака легких и половина сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому от курения следует отказаться совсем, в том числе и от употребления электронных сигарет, которые оказывают такое же негативное влияние на организм человека, подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что для поддержания здоровья следует придерживаться некоторых правил питания – чаще заменять мясо рыбой и птицей, не употреблять более трех яичных желтков в неделю, отказаться от майонеза и есть 500 граммов овощей и фруктов каждый день.

Кроме того, для поддержания физической активности и укрепления сердечной и дыхательной системы детям и подросткам необходимы физические нагрузки в течение одного часа каждый день, а взрослым достаточно 2,5 часов в неделю.

Всемирный день здоровья отмечается ежегодно 7 апреля, начиная с 1950 года. В этот день в 1948 году вступил в силу устав Всемирной организации здравоохранения. Идея Всемирного дня здоровья была выдвинута уже на первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1948 году. В 2019 году Всемирный день здоровья посвящен теме "Всеобщий охват услугами здравоохранения".