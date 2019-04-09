На ямальском месторождении погиб рабочий

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Уголовное дело по факту гибели рабочего на Северо-Русском месторождении возбуждено в Тазовском районе, сообщает следственное управление СК РФ по ЯНАО.

3 апреля 2019 года на участке строящегося газопровода, при проведении пневматических испытаний участка трубопровода на прочность и герметичность, произошел отрыв приваренной заглушки. Под действием давления воздуха участок трубопровода пришел в движение.

Из-за нарушения правил безопасности произошел накат трубопровода на троих рабочих. Двое из них доставлены в больницу. Третий потерпевший от полученных телесных повреждений скончался на месте.

Устанавливаются обстоятельства происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.