  • 9 апреля 20199.04.2019вторник
  • USD65,3498
    EUR73,3617
  • В Тюмени 3..5 С 2 м/с ветер северный

На ямальском месторождении погиб рабочий

Происшествия, 13:04 09 апреля 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Уголовное дело по факту гибели рабочего на Северо-Русском месторождении возбуждено в Тазовском районе, сообщает следственное управление СК РФ по ЯНАО.

3 апреля 2019 года на участке строящегося газопровода, при проведении пневматических испытаний участка трубопровода на прочность и герметичность, произошел отрыв приваренной заглушки. Под действием давления воздуха участок трубопровода пришел в движение.

Из-за нарушения правил безопасности произошел накат трубопровода на троих рабочих. Двое из них доставлены в больницу. Третий потерпевший от полученных телесных повреждений скончался на месте.

Устанавливаются обстоятельства происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# месторождение , несчастный случай , Ямал

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:48 09.04.2019В Югре возбуждено уголовное дело за незаконное использование паспортных данных
13:26 09.04.2019Уральского маньяка приговорили к пожизненному лишению свободы
13:04 09.04.2019На ямальском месторождении погиб рабочий
12:31 09.04.2019Браконьер застрелил косулю в Ишимском районе