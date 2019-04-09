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Имена лучших педагогов региона назовут в Тюмени

Общество, 12:20 09 апреля 2019

департамент образования Тюмени | Фото: департамент образования Тюмени

Суперфинал регионального конкурса "Педагог года - 2019", пройдет в Тюмени 12 апреля. На итоговом мероприятии выступят лидеры каждой из номинаций, сообщает городской департамент образования.

Дебютанты и воспитатели представят образовательные проекты, учителя – классные часы, психологи – профессиональные кейсы, а дефектологи проведут занятия с особыми детьми.

Региональный конкурс профмастерства "Педагог года – 2019" стартовал 8 апреля. Участниками испытания стали около 100 специалистов сферы образования. Помимо традиционных номинаций "Учитель года", "Воспитатель года", "Мастер года" и "Педагог-психолог года", в 2019 году победителей выбирают в направлениях "Учитель-дефектолог" и "Педагогический дебют".

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По словам ректора Тюменского областного государственного института развития регионального образования Ольги Ройтблат, победители суперфиналов представят регион на всероссийском уровне.

"Благодаря высокому профессионализму наших педагогов Тюменская область на протяжении многих лет входит в число лидеров сферы образования страны. Ждем новых свершений и в этом году", − подчеркнула она.

Церемония закрытия и объявление победителей регионального конкурса состоится 13 апреля в Тюменской филармонии.

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# конкурс , Ольга Ройтблат , Педагог года

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