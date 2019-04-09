Имена лучших педагогов региона назовут в Тюмени

| Фото: департамент образования Тюмени | Фото: департамент образования Тюмени

Суперфинал регионального конкурса "Педагог года - 2019", пройдет в Тюмени 12 апреля. На итоговом мероприятии выступят лидеры каждой из номинаций, сообщает городской департамент образования.

Дебютанты и воспитатели представят образовательные проекты, учителя – классные часы, психологи – профессиональные кейсы, а дефектологи проведут занятия с особыми детьми.

Региональный конкурс профмастерства "Педагог года – 2019" стартовал 8 апреля. Участниками испытания стали около 100 специалистов сферы образования. Помимо традиционных номинаций "Учитель года", "Воспитатель года", "Мастер года" и "Педагог-психолог года", в 2019 году победителей выбирают в направлениях "Учитель-дефектолог" и "Педагогический дебют".

По словам ректора Тюменского областного государственного института развития регионального образования Ольги Ройтблат, победители суперфиналов представят регион на всероссийском уровне.

"Благодаря высокому профессионализму наших педагогов Тюменская область на протяжении многих лет входит в число лидеров сферы образования страны. Ждем новых свершений и в этом году", − подчеркнула она.

Церемония закрытия и объявление победителей регионального конкурса состоится 13 апреля в Тюменской филармонии.