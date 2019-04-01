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На фестивале борьбы тюменцы получат автографы известных спортсменов

Спорт, 09:15 11 апреля 2019

из группы департамента по спорту и молодежной политике Тюмени ВКонтакте | Фото: из группы департамента по спорту и молодежной политике Тюмени ВКонтакте

Знаменитые борцы Рустам Тотров, Владимир Чебоксаров, Иван Воробьев раздадут автографы тюменцам на фестивале борьбы на Кубок главы города, который пройдет в Центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" (ул. В. Гнаровской, 1) 14 апреля, сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюмени.

Соревнования начнутся в 9 часов, фестиваль торжественно откроют в 12 часов.

Мероприятие объединит юных борцов греко-римского стиля, дзюдо и самбо. С каждым годом растет популярность фестиваля и расширяется его география. На участие заявились более 300 атлетов из Тюменской, Челябинской, Свердловской, Пермской, Омской областей, ХМАО, ЯНАО.

Изюминкой мероприятия станет автограф-сессия с такими знаменитыми борцами, как Рустам Тотров (греко-римская борьба), Владимир Чебоксаров (греко-римская борьба), Иван Воробьев (дзюдо).

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# автограф-сессия , борьба , дзюдо , соревнования , спорт

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